Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 1 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 2 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 3 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 4 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 5 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 6 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 7 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 8 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 9 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 10 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 11 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 12 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 13 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 14 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 15 di 19 Olycom Olycom Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 16 di 19 Chi Chi Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 17 di 19 Chi Chi Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 18 di 19 Chi Chi Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia 19 di 19 Chi Chi Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, guarda come cresce Leopoldo Mattia leggi dopo slideshow ingrandisci

Si è presa una pausa dalla tv e si dedica completamente ai suoi tesori la bella Ilaria che appare serena e rilassata durante le pause nel verde di Milano. Pietro ama arrampicarsi e mamma D'Amico lo sorveglia attenta, mentre per il piccolino di casa ci sono le coccole tra le braccia di Ilaria. Questa volta insieme a lei c'è anche il portiere della Juventus e neocampione d'Italia. Abitino leggero e giubbino in pelle nera, la compagna di Gigi Buffon si intrattiene nei giardini pubblici tra foto e passeggiate che non passano certo inosservate. Lui la riempie di baci e coccole. Poi si digirono in centro per pranzo e per shopping. Leopoldo Mattia passa dalle braccia del papà a quelle della mamma, poi via di corsa verso casa tra flash e abbracci teneri della coppia.