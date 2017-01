Gwyneth Paltrow, senza trucco e un po' malconcia nella sauna a raggi infrarossi

Gwyneth Paltrow ha l'influenza, da almeno 5 giorni. La notizia non è certo da prima pagina, ma la bella attrice ha voluto condividere il suo malessere con i suoi fans. E allora eccola in uno scatto postato su Instagram in cui si mostra, visibilmente stanca e "abbattuta" in una sauna a raggi infrarossi, il modo migliore per sconfiggere la malattia e tenere il contagio a distanza, come cinguetta: "All contagion aside... Going to hit it with heat #fluday5 #infraredsauna #clearlightsauna #iwilltryanythingatthispoint".