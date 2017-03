Guendalina Tavassi: “Ecco come mi alzo i glutei”

Non perde tempo Guendalina Tavassi che si prepara alla prova costume con largo anticipo. Un trattamento estetico per "alzare i glutei" rende il suo scatto social super sexy. Sarà merito delle sue mutandine che si perdono tra i glutei impomatati e lucidi. Madre di tre figli e moglie super innamorata è soprattutto una donna che ama prendersi cura del suo corpo. Guardare per credere...

Social super attivo per l'ex concorrente del Grande Fratello che non solo mette in primo piano le sue curve conturbanti, ma condivide con ironia spaccati di vita quotidiana insieme al marito Umberto e ai tre figli. E se la sua simpatia conquista sempre più consensi su Instagram anche le sue forme si guadagnano una larga porzione di ammiratori. Sul lettino in topless in una clinica di bellezza con lato B in bella vista, con abiti super aderenti e maglie dalle scollature vertiginose sul décolleté o in palestra con la sua amica Carolina Marconi non perde occasione per mostrare il meglio di sé.