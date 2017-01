Giuliana De Sio - Mario De Felice, che doccia bollente!

Felice, innamorata e bellissima. A 58 anni Giuliana De Sio sta vivendo la sua seconda giovinezza in amore e... nel fisico. Eccola negli scatti di Novella 2000 in bikini sotto la doccia insieme al suo fidanzato, Mario De Felice, 21 anni meno di lei. Corpo da pin up e curve da sbando per l'attrice che con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne fa sul serio...

Alla faccia di chi parla di lui come di un toy boy. Giuliana con Mario non sta proprio giocando e da oltre un anno i due sono inseparabili e affiatatissimi oltre che innamorati pazzi. Sotto la doccia, durante le ultime vacanze passate insieme l'attrazione è fatale. De Felice non resiste alle curve di Giuliana, che sembra una ragazzina e apprezza il fisico muscoloso del fidanzato. Si sono conosciuti due anni fa in una scuola di recitazione, dove lei faceva l'insegnante e lui l'allievo. Tempo dopo si sono rivisti ad una cene ed è stato colpo di fulmine. da allora non si sono più lasciati. Da qualche mese convivono e hanno persino parlato di nozze... Chissà!