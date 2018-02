Gigi Buffon beato tra le sue donne: eccolo a cena a Milano

Festa milanese per Gigi Buffon che per il suo compleanno ha scelto un'antica osteria lombarda. Ha spento 40 candeline circondato da parenti e amici, una trentina di persone tra cui ovviamente la compagna Ilaria D'Amico. Insieme alla giornalista, elegante e sexy con una gonna svasata, c'erano le sorelle del portiere della Juventus, Veronica e Guendalina con Stefano e Mario, l'amica Victoria Cabello e non solo. La torta? Da supereroe!