Gia Genevieve, sfilata "generosa" per l'ex coniglietta di Playboy

12:38 - In veste di madrina è l'ex coniglietta di Playboy, Gia Genevieve, a sfilare sulle passerelle di New York in occasione dell'evento "Curvexpo". In lingerie, prima con un completino nero e poi fiorato, incanta il parterre con le sue curve formose. Fianchi, giro vita e seno esplosivo in primo piano per un risultato estremamente sexy. Alla faccia delle solite magre...

Poco importa se mentre ancheggia mostra qualche rotolino di troppo e interessano ancora meno quelle evidenti smagliature sui fianchi. Gia è una vera bomba di sensualità.



Da sempre innamorata dello stile pin-up, la Genevieve, capelli biondo platino e ciglia lunghissime, si muove esaltando la sua prorompente fisicità. Si ferma a fine passerella e, chinandosi in avanti, stuzzica i presenti con quel lato B tutto curve e un décolleté incontenibile. Poi gira i tacchi e continua a farsi ammirare ammiccando come solo un'ex coniglietta sa fare. Lo spettacolo non è niente male...