Francesca Fioretti mamma, è nata Vittoria

Fiocco rosa per Francesca Fioretti e Davide Astori , che sono diventati genitori della piccola Vittoria. L'annuncio del lieto è arrivato dal profilo Instagram dell'amico Francesco Graffignini: "Te lo dicevo per scherzo (ma mica tanto) in questi ultimi giorni che la tua piccola sarebbe nata all'improvviso, senza darti la possibilità di organizzarti e organizzarvi... Ne ero sicuro. E alla fine così è stato!!!"

Un arrivo anticipato, che ha colto i genitori di sorpresa. Il difensore ha dovuto infatti saltare gli allenamenti con la Fiorentina, per non perdersi la nascita della bambina.



La showgirl non ha ancora commentato in prima persona il lieto evento, ma sul suo profilo Facebook l'entourage ha fatto gli auguri ai neo-genitori. "FELICITA'...non conosciamo aggettivo migliore di questo in questo momento...qui nespolina ha stupito tutti e senza troppi effetti speciali. Benvenuta piccola Vittoria".