Wanda Nara fa pulizie: via i vestiti di troppo dall armadio

E' tempo di cambiamenti per Wanda Nara. Dopo aver ristrutturato la casa milanese, viaggiato in lungo e in largo in queste vacanze estive e soggiornato nella nuova villa sul lago di Como, la signora Icardi si sta dedicando al suo personalissimo guardaroba. Cinque valigie e sei sacchi neri pieni di vestiti che non le servono più hanno lasciato un vuoto da colmare nell'armadio della moglie del capitano dell'Inter. Riuscirà a dedicarsi allo shopping prima del grande debutto in tv in veste di opinionista a Tiki Taka?