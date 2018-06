clicca per guardare tutte le foto della gallery

“Nuova casa” cinguetta Wanda Nara mostrando un attico in ristrutturazione a Milano. Lei e il calciatore Mauro Icardi vivono da mesi in una suite di un hotel extra-lusso meneghino in attesa che il loro nido d'amore venga sistemato a regola d'arte. E ora eccoli nell'appartamento tra scatoloni e cartoni da sistemare. Mentre le bambine giocano, mamma e papà filmano la location sognando di entrare presto nella nuova casa...