E' stata eletta la donna più sexy del pianeta dalla rivista Maxim e per non deludere le aspettative Kate Upton ha festeggiato il suo 26esimo compleanno con il video più hot che poteva regalare ai suoi follower. Eccola in barca in topless mentre si muove sinuosa mostrando parti di seno in libertà. La modella americana ha detto di essere felice per il titolo di “hot 100”: “Una piccola ricompensa al mio duro lavoro”