Kate Middleton in splendida forma un mese dopo il parto

A meno di un mese dal parto del suo terzogenito, Kate Middleton è apparsa in splendida forma al matrimonio di Harry e Meghan. La duchessa di Cambridge, in maternità fino alla fine dell'estate, si è presentata avvolta in un cappottino panna e cappello elegantissimo in testa. Ha accompagnato damigelle e paggetti all'ingresso nella Cappella di St. George e ha tenuto per mano la sua secondogenita alla fine della celebrazione. La piccola Charlotte, 3 anni, adorabile, ha conquistato la folla con i suoi sorrisi e i saluti, mentre il piccolo George imbronciato si nascondeva dietro le gambe di papà William. A casa il terzogenito Louis, nato lo scorso 23 aprile.