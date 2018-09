clicca per guardare tutte le foto della gallery

Scintillante e audace. Così Irina Shayk ha aperto la settimana della moda a New York. Con un abito italianissimo color oro, la modella russa ha messo in mostra uno stacco di coscia da capogiro: lo spacco vertiginoso ha catturato l'obiettivo di tutti i fotografi, mentre il lato B fasciato dalla stoffa ha sbalordito i flash. Niente reggiseno e schiena nuda in bella vista hanno completato l'outfit della splendida compagna di Bradley Cooper.