Harry e Meghan, ecco i preziosi inviti realizzati per le nozze reali

Man mano che ci si avvicina alla data fatidica del 19 maggio, emergono sempre più dettagli sul matrimonio dell'anno, quello tra il principe Harry e Meghan Markle. Sui social Kensington Palace ha svelato i dettagli delle partecipazioni che verrano spedite agli ospiti. Realizzati da "Barnard e Westwood", stampatore londinese a cui la Casa Reale si affida per questo compito dal 1985, gli inviti presentano il distintivo a tre piume del Principe del Galles stampato con inchiostro dorato. In particolare si chiama Lottie Small la ragazza che ha stampato personalmente tutti gli inviti, utilizzando una macchina degli Anni 30 che lei stessa ha affettuosamente soprannominato "Maude". Nell'operazione è stato utilizzato inchiostro americano su carta inglese: gli inviti poi sono stati stampati con inchiostro dorato e nero, quindi bruniti per far risaltare la lucentezza e infine dorati attorno al bordo.