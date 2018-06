Il campionato è finito e la signora della serie B, Diletta Leotta, è sbarcata in Sardegna: spalle scoperte e ampio spacco sul vestitino svolazzante per dare il benvenuto all'estate. Non mancano bollicine a bordo piscina con un costume intero a righe che mette in luce le sue forme conturbanti e una foto al tramonto con Al Bano prima dell'esibizione del cantante a Porto Cervo in una serata davvero magica...