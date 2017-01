Flavia Pennetta e Fabio Fognini in dolce attesa

Lui si allena sulla spiaggia di Miami, lei è a letto con l'influenza, ma entrambi sono al settimo cielo. Fabio Fognini e Flavia Pennetta diventeranno genitori il prossimo maggio. L'ex campionessa di tennis e il marito aspettano un bebè e Flavia, appena entrata nel quarto mese di gravidanza, come racconta il settimanale Chi, “è felicissima”. I due si sono sposati la scorsa estate.

"Un po' di attività fisica fa sempre bene ...vero fabiofogna? un uomo distrutto, una donna in relax” scriveva qualche giorno fa la Pennetta, che si sta godendo questo periodo di maternità coccolata dal marito. “Grazie fabiofogna#maritomio #colazionesana#coccoloso #influenzavaivia” scriveva poche ore fa. Già perché la ex campionessa di tennis si è beccata l'influenza, ma Fognini intanto si allena sulla spiaggia con l'allenatore o in partita sfidando l'amico Bobo Vieri. La prossima primavera i due tennisti che si sono sposati lo scorso giugno a Brindisi diventeranno mamma e papà. “Nel 2017 Flavia compirà 35 anni e io 30, ci amiamo e siamo maturi. A questo punto, diventare genitori ci piacerebbe eccome” diceva qualche tempo fa Fabio. Ora è ufficiale: il desiderio si avvererà presto.