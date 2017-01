Ferragni: "Fedez, oltre che figo è anche intelligente"

Che non si dica che stanno insieme per interessi perché entrambi vivono di luce propria e "nessuno cerca pubblicità", specifica la Ferragni in un'intervista a Vanity Fair. Chiara e Fedez fanno sul serio e si godono la loro storia d'amore extra lusso alla luce del sole, per la gioia dei milioni di fan che li seguono quotidianamente. E intanto Novella 2000 li pizzica fuori da un ristorante mentre si dirigono verso la Porsche di lui per concludere la serata lontano dai flash...

Di casa a Los Angeles, la Ferragni, inserita nel 2015 da Forbes tra i 30 under30 più influenti al mondo, soggiorna a Milano da qualche settimana... e poi ora c'è anche l'amore che la trattiene nel capoluogo meneghino. I due, racconta la fashion blogger sulle pagine di Vanity, si sono conosciuti a un pranzo con amici lo scorso dicembre: "Sentendolo parlare ho pensato: oltre che figo è anche intelligente", poi ha scoperto di essere stata citata nella canzone con J Ax e confessa: "Ho fatto un piccolo video in cui cantavo il mio pezzo. Lui l'ha visto e ha postato un video buffo in cui diceva "Chiara limoniamo". Abbiamo iniziato a scriverci. Mi ha invitato a cena. E io ho pensato: bello, mi piace così diretto".



Cene, spa di coppia, feste mondane e shopping. E in mezzo a tanto luccichio, scopriamo in un simpatico video su Instagram che il cane della Ferragni in realtà non ha il papillon di Louis Vuitton, come invece canta Fedez nel suo tormentone "Vorrei ma non posto".



Novella li ha paparazzati mentre escono dal ristorante per una cena a base di sushi. A pochi passi di distanza l'uno dall'altra, senza mostrarsi infastiditi dalla presenza dei paparazzi, trovano riparo dai flash nella Porsche di lui per dileguarsi nel buio. Ma la notte è ancora lunga. E Chiara sul social mostra una sottoveste davvero sexy in cui lascia intravedere un sideboob molto intrigante...



Che quella mise hot fosse destinata a una notte di passione non possiamo saperlo, ma a proposito di sesso, la Ferragni ammette: "E' fondamentale in un rapporto di coppia. Ma non è qualcosa su cui ho mai giocato: non sono una femme fatale, non mi piace fare la misteriosa".