Federica Nargi: "Alessandro Matri e io aspettiamo un bebè"

"Questa volta è vero! Questa volta è magnificamente vero. Aspetto un figlio. Sono al quarto mese di gravidanza". Federica Nargi, ex velina, modella e attrice e compagna del bomber della Lazio Alessandro Matri, annuncia in esclusiva al settimanale Chi la sua gravidanza. "A dire la verità avremmo voluto mantenere il segreto fino al nono mese, ma ovviamente non è possibile. Le foto parlano da sole..."

E gli scatti pubblicati dal settimanale, che mostrano Federica e Alessandro durante un romantico fine settimana sul Lago di Bracciano, in realtà non mentono. Il pancino c'è e si vede. "Negli ultimi anni ho dovuto smentire almeno una decina di finte gravidanze che mi sono state attribuite, ma questa volta è vero e noi siamo felicissimi. A dire la verità avremmo voluto mantenere il segreto fino al nono mese, ma ovviamente non è possibile. Le foto parlano da sole ed è quindi giusto condividere questa emozione così forte che non saprei trovare le parole giuste per descriverla". La gravidanza arriva mentre Federica è impegnata sul set de Il bello delle donne 2, dove interpreta la parte della fidanzata di Francesco Arca. E, ora che il suo corpo sta cambiando, anche il suo ruolo potrebbe subire delle modifiche. "Ma sono davvero tanto ingrassata?", scherza Federica. "Ma anche se fosse… chissenefrega. La nostra gioia è più forte di qualsiasi cosa". Federica Nargi e Alessandro Matri sono legati da sette anni e hanno intenzione di sposarsi dopo la nascita del bambino.