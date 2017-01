Emma Marrone e Fabio Borriello, luna di miele già finita?

Con il volto molto scuro Emma lascia Fabio solo sulla sdraio. Siamo già ai titoli di coda? Che la cantautrice salentina non sia proprio fortunatissima in amore si era capito. Le sue love story, a partire da quella con Stefano De Martino e passando per quella con Marco Bocci, non si sono concluse tra rose e fiori d'arancio. Non per lei almeno, visto che ambedue gli ex, al contrario, all'altare ci sono andati... con un'altra però. Che anche questa volta per la Marrone si tratti di flop? Vogliamo pensare invece che tra i due neo fidanzatini ci sia stato solo il classico battibecco da innamorati...Tutto tornerà al suo posto.



Nell'ultimo mese del resto la coppia si è mostrata sempre più allo scoperto in svariate occasioni mondane, dal battesimo del figlio di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, al party di Francesco Scognamiglio, dove Emma e Fabio sono stati proprio pochi giorni prima di partire per Capri. E' la dimostrazione che la loro love story sta crescendo e maturando, ma come ben si sa l'amore non è bello se non è litigarello, soprattutto in vacanza. Qualche piccolo malinteso da spiaggia è concesso a tutti.