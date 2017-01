Elton John e David Furnish si sono sposati

Abito blu scuro per entrambi, camicia rosa per David e blu per Elton, la coppia ha finalmente coronato il sogno di una vita insieme. Sogno che è potuto diventare realtà grazie all'approvazione in Inghilterra della legge che consente le nozze tra persone dello stesso sesso, avvenuta nel 2013. Il cantante aveva annunciato che presto lui stesso e David avrebbero detto "sì" e domenica 21 dicembre lo hanno fatto. Sir Elton John, 67 anni, e il produttore e filmmaker 52enne canadese David Furnish hanno due figli: Zachary di tre anni e Elijah di 23 mesi.