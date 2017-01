Eddy Martens: Antonella Clerici mi ha lasciato e soffro ancora

“Ancora non ho smesso di soffrire... Non dimenticherò mai Antonella e i dieci anni passati insieme. Allontanarmi da lei non è stato facile, non è facile e non sarà facile. Ma io devo guardare avanti: la vita non si ferma”. Eddy Martens si è trasferito in Belgio, dove ha appena inaugurato un negozio di parrucchiere. La sua ex Antonella Clerici gli avrebbe spezzato il cuore, secondo quanto racconta Eddy al Settimanale Di Più.

La conduttrice tv ha ritrovato il sorriso accanto al petroliere Vittorio Garrone, ma per Martens la singletudine fa soffrire: “Non può mancare sofferenza per una storia come la nostra che finisce, con la nostra realtà di genitori, e per tutto quello che siamo stati. Non sono stato io a prendere questa decisione ma Antonella. Fosse stato per me, non sarebbe andata a finire in questo modo” ha spiegato Eddy.



Insieme hanno avuto una bambina, Maelle e per lei mantengono ottimi rapporti: “Ci sentiamo soprattutto per la nostra bambina e per il ristorante Casa Clerici, di cui sono ancora socio. Ma Antonella mi ha anche chiamato per farmi gli auguri per questo negozio che ho aperto e che mi ha fatto molto piacere” ha confidato Eddy, che ha aperto a Bruxelles un salone di bellezza per uomini.



Ammette anche i suoi errori: “Non sono stato capace di riservare ad Antonella le attenzioni che meritava... L'amerò sempre e non solo perché è la mamma di mia figlia. E mi rimprovero di non essere stato in grado di renderla felice. Ma forse, ormai, è troppo tardi” ha infine concluso Eddy Martens.