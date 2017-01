In lingerie, l'una abbracciata all'altra. E poi da sole, sexy e trasgressive. Con Dayane Mello e Mariana Rodriguez lo shooting si fa bollente. Le modelle healthy ammiccano all'obiettivo di Tommy Napolitano e non hanno paura di mostrarsi senza veli. Sfidano le colleghe molto più magre proprio nella settimana della moda. E anzi per loro le forme diventano un punto di forza.

Mariana si è fatta conoscere al grande pubblico dopo la sua partecipazione dell'anno scorso a "Pechino Express", mentre Dayane ha dato prova del suo talento in "Ballando con le stelle".

La Mello l'anno scorso è stata la protagonista del calendario senza veli di "For Men", e per il 2016 passerà il testimone alla Rodriguez. ma non è l'unica cosa che hanno in comune. Entrambe sono due scoperte di Paola Benegas, che ha sempre puntato sulle modelle healthy e che ha come obiettivo quello di riportare di nuovo i canoni di bellezza come un tempo, con le donne curvy. New entry? Gracia De Torres e Isabel Cutrim. Ne sentiremo parlare...