Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum di nuovo genitori: è nato Noah

Per la bellissima attrice è il secondo figlio dopo Olivia Rose, di due anni e mezzo. Per il centrocampista della Roma e della Nazionale è invece il terzo, dopo Gaia (avuta dalla sua ex Tamara Pisnoli, attuale compagna di Arnaud Mimran) e Olivia Rose. De Rossi e la Felberbaum fanno coppia fissa da cinque anni e lo scorso Natale alle Maldive i due si sono sposati in gran segreto.