D'Amico-Buffon, sport e famiglia nel rifugio in Toscana e la pancia... non c'è più

Altro che vacanze all'insegna della mondanità, Ilaria D'Amico e Gigi Buffon si sono ritirati nel tranquillo borgo di Treschietto, in provincia di Massa-Carrara, paese d'origine della mamma del portiere. La coppia qui si è rigenerata praticando sport e concedendosi lunghe passeggiate circondata dall'affetto della gente del luogo. In splendida forma, Ilaria ha evidenziato un fisico al top e un ventre ultra piatto...

Hanno camminato indisturbati per le vie del paese, si sono scambiati baci appassionati alla luce del sole e hanno sfoggiato due fedi di brillanti all'anulare sinistro come segno del loro amore. Ilaria e Gigi, sulle alture della Lunigiana hanno trascorso le loro vacanze in pieno relax. Con loro c'era anche il figlio Leopoldo Mattia, costretto a casa dall'influenza, Pietro, il bimbo di Ilaria avuto da Rocco Attisani, i genitori del portiere e la mamma della giornalista. Tutti insieme appassionatamente hanno festeggiato l'anno nuovo tra tipici manicaretti e chiacchiere in famiglia.



Gigi, abbandonati i baffi, ha sfoggiato una barba incolta, la giornalista, sempre impeccabile, come dimostrano le immagini del settimanale Gente, ha evidenziato curve perfette e una pancia piatta che allontana le voci di una cicogna in arrivo.