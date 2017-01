Costanza Caracciolo e Primo Reggiani, coppia in fuga

11:03 - Tosta e determinata, ex velina in coppia con Federica Nargi, protagonista a Pechino Express, Tiki Taka e numerose altre trasmissioni tv. Nonché fidanzata di Primo Reggiani. Ecco Costanza Caracciolo beccata all'uscita dagli studi televisivi romani con il compagno sorride felice. Lei partecipava a una trasmissione, lui l'aspettava in sala e poi via di corsa a festeggiare insieme.

Ballerina e concorrente spericolata, la bionda 25enne negli anni ha dimostrato di sapersela cavare bene tra reality e prove sportive e non. In amore, dopo una lunga relazione con il calciatore Alessandro Fogacci, ha trovato la serenità tra le braccia di Reggiani. Il loro è un amore vissuto lontano dai flash e non condiviso sui social. L'attore preferisce vivere nell'intimità il suo rapporto con Costanza. Ma le poche uscite paparazzate sono seguitissime dai fan. Di entrambi.