Claudia Galanti, pomeriggio al parco con i figli Liam e Tal Mimran

12:10 - Dietro quei grandi occhiali scuri Claudia Galanti sorride ai suoi bambini, Tal e Liam, mentre li tiene per mano e li porta al parco. Un giro sulle giostre, un gelato e tante coccole come solo una mamma attenta e premurosa sa fare. Bellissima e in forma, Claudia sta cercando di riprendere a piccoli passi la sua vita in mano dopo la morte della piccola Indila avvenuta a dicembre.

Ha lasciato la sua casa di Parigi per vivere con i bimbi a Milano. Lontano dal luogo della tragedia e dal padre dei suoi figli, Arnoud Mimran che in questo momento sta affrontando problemi con la giustizia. Ha riaperto Instagram dove ha mostrato il suo nuovo tatuaggio sul braccio dedicato alla figlia scomparsa e "I hold your hand for such a short time but you are in my heart forever" (Ho tenuto la tua mano per un tempo così breve, ma resterai nel mio cuore per sempre”) è la commuovente frase che accompagna lo scatto. Ma di giorno in in giorno, con la dovuta calma, il suo profilo torna a prendere vita. Una foto con i suoi bimbi per strada e l'anteprima del nuovo look: "Selfie con frangetta nuova - buona domenica delle palme #liamelijah @federico_fashion_style grazie!". Di Tommaso Buti, suo nuovo compagno, nemmeno l'ombra. Si vocifera di un litigio nella notte avvenuto qualche settimana fa... poi il silenzio.



Ora Claudia deve solo pensare ai suoi piccoli ai quali non fa mancare amore e gioia mentre il suo cuore è ancora spezzato dal grande dolore della perdita della sua terza figlia. “Il mio sole tramonta per rinascere”, scrive sul social ad accompagnare lo scatto in cui compare con Tal e Liam. Insieme per strada si dirigono verso il parco. Una giornata di sole, giochi e gelati. I bimbi sorridono felici, lei ci prova...