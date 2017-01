Claudia Galanti-Fabio Quagliarella, quando l'amicizia si fa... intima

Con un post su Facebook Fabio Quagliarella mette a tacere le voci di un presunto flirt con Claudia Galanti dopo che i due sono stati pizzicati da "Diva e Donna" in atteggiamenti intimi mentre si scambiavano baci, abbracci e prese hot in pista nel locale "Anima e Core" a Capri. "Quello che c'è è una bella amicizia. Se fare autoscatti o scambiarsi abbracci affettuosi significa un' estate hot....beh sto fresco", commenta il calciatore.

Si sa che l'estate mette sempre in gioco le coppie. Tra quelle che si lasciano e quelle che si formano c'è sempre un gran fermento. Nonostante il connubio calciatore e modella sia un cliché, diventa interessante se i soggetti in questione sono il playboy Fabio Quagliarella e la seducente Claudia Galanti. Lei in vacanza con i figli e lui da solo si sono ritrovati sull'isola dell'amore e secondo le immagini di "Diva e Donna" l'alchimia era palpabile. Claudia, come una sirena tentatrice ha sfoggiato tutte le sue armi di seduzione e la maglia 27 della Sampdoria quelle di conquistatore.

L'esplosione di carica tra i due è sfociata in balli sfrenati con molto contatto fisico, baci e teneri abbracci che hanno fatto ben pensare all'inizio di una travolgente storia d'amore. Ma proprio Quagliarella mette a tacere tutti i rumors dalla sua pagina Facebook: "Sdraiato sotto l'ombrellone sorrido al pensiero di quante parole sono state scritte per travisare una bella amicizia. Alcuni giornalisti hanno insinuato che tra me e Claudia Galanti ci siano scintille di passione quando invece quello che c'è stato è stata una semplice e divertente serata, in mezzo a tante persone e quello che c'è è una bella amicizia. Se fare autoscatti o scambiarsi abbracci affettuosi significa un' estate hot....beh sto fresco".