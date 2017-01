Chrissy Teigen posa nuda davanti al marito

12:21 - John Legend la tiene d'occhio anche sul lavoro e a giudicare dal tenore delle foto, non si può dare torto al maritino geloso. La super modella Chrissy Teigen, bellissima ex cover girl di "Sport Illustated", ha posato completamente nuda tra le onde dell'oceano Atlantico, davanti al celebre obiettivo di Bruce Weber. Sul set, in spiaggia a Miami, anche il famoso marito, che non ha perso di vista la sua sirenetta nemmeno per un minuto.

Senza veli e in splendida forma, la modella è apparsa a suo agio davanti all'obiettivo, un po' meno tra le onde dell'Atlantico, in cui le correnti sono molto forti. E tra uno shoot e l'altro da novella Venere, ci ha pensato il marito a renderle tutto più semplice: effusioni e baci non sono mancate nemmeno stavolta per questa che è una delle coppie dello star system americano più affiatate e ammirate. Innamoratissimo e servizievole, John Legend si è preso cura della mogliettina in carriera porgendole un costoso kimono di seta. Dopo due anni di matrimonio la passione tra i due è viva e non si può dire certo che manchino condivisione e complicità.