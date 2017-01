Camila Raznovich, alle terme con primo piano sui piedi

10:29 - Terme di Saturnia, sole e tanto relax per Camila Raznovich che, sdraiata sul lettino non resiste a un selfie dalla vita in giù. In costume, la conduttrice mostra gambe vellutate e affusolate mentre si concede la prima tintarella della stagione. Con lei anche l'amica e attrice Nicoletta Romanoff, ex di Giorgio Pasotti.

Sorridono felici al primo raggio di sole Camila e Nicoletta mentre si sollazzano alle terme di Saturnia spensierate. Entrambe mamme, la prima di due bambine e la seconda di due maschi e una femmina, si sono ritagliate del tempo per coccolarsi, raccontarsela e fotografarsi. Di fronte alla piscina termale, la Raznovich in costume, mette a nudo le sue gambe toniche e due piedini graziosi, ma non proprio da Cenerentola. Poi si unisce alla Romanoff per una foto ricordo. Le due sorridono dietro a grandi occhiali da sole e Camila mostra una scollatura hot in canottiera senza reggiseno. Le terme fanno proprio bene!