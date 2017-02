Belen in bikini con Santiago, famiglia allargata con Andrea Iannone

Dopo aver firmato in Tribunale la separazione da Stefano De Martino, Belen è volata prima in Malesia con Andrea e Santi e poi alle Maldive dove la showgirl argentina mette in luce un décolleté da lode sdraiata sulla sabbia mentre si lascia baciare dal sole ad occhi chiusi. L'espressione più bella, però, la regala al suo bambino cinguettando: "Perché io ti amo più che più non posso".



Su Instagram Stories, invece, Belen condivide una cena romantica con Iannone in spiaggia a base di pesce. Il pilota vestito di bianco si merita un'iconcina con un cuore da parte della compagna.



E proprio mentre sta staccando la spina, lontana dagli impegni professionali e personali, la Rodriguez sente la necessità di puntualizzare: "Non ho pazienza per alcune cose, non perché sia diventata arrogante, semplicemente perché sono arrivata a un punto della mia vita, in cui non mi piace più perdere tempo con ciò che mi dispiace o mi ferisce. Non ho più pazienza per il cinismo, critiche eccessive e richieste di qualsiasi natura. Ho perso la voglia di compiacere a chi non mi aggrada, di amare a chi non mi ama e di sorridere a chi non mi sorride. Non dedico più un minuto a chi mente o vuole manipolare. Ho deciso di non convivere più con la presunzione, la ipocrisia, la disonestà e le lodi a buon mercato. Non mi adeguo più ai provincialismi e pettegolezzi. Non sopporto conflitti e confronti. Credo in un mondo di opposti, per quello evito le persone rigide e inflessibili. Nell'amicizia non mi piace la mancanza di lealtà e il tradimento. Non mi accompagno con chi non sappia elogiare e incoraggiare. Ma sopratutto non ho nessuna pazienza per chi non merita la mia pazienza".