Belen e Stefano, sfoglia tutto l'album della vacanza hot alle Maldive

09:30 - “Non c'è niente da fare. Stefano è l'unico che alla fine sa come tenermi testa. Da sempre”. Belen racconta al settimanale Chi come è stata superata la crisi di coppia e le foto della vacanza romantica alle Maldive mostrano che i due hanno ritrovato l'intesa e la passione. Tra selfie e scatti bollenti in costume, Belen e De Martino sembrano due fidanzati.

Il piccolo Santiago è rimasto a casa con mamma Veronica. Belen e Stefano sono fuggiti lontano da tutti per ritrovarsi. E a guardare le immagini che arrivano dall'atollo paradisiaco pare proprio che ci siano riusciti. Lei, incantevole in bikini striminziti, posa come una fidanzatina innamorata vicina al marito e, con la macchina fotografica, immortala Stefano con tutti i suoi muscoli in bella vista.



Ora, rientrati a Milano, per entrambi ci sono grandi progetti professionali, ma la sera si ritroveranno sotto lo stesso tetto, più uniti che mai. Per De Martino c'è una proposta di lavoro con Maria De Filippi che lo aspetta. Per la Rodriguez, oltre alla conferma a Tu si que vales, c'è in vista un nuovo film. Insomma amore e lavoro ripartono a gonfie vele.