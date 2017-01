Barbara d'Urso, bikini a Miami prima di riprendere la trasmissione

“Le tette sono mie e reggono ancora benissimo” aveva dichiarato a un settimanale qualche tempo fa. E così eccola mostrare in bikini perfetto a Miami. Barbara d'Urso è appena rientrata in Italia, dopo le festività trascorse Oltreoceano, pronta per ripartire con i suoi programmi tv, ma sul suo Instagram restano le foto delle vacanze sulla spiaggia in splendida forma.

Chi la conosce sa che dedica molto tempo all'attività fisica: sveglia presto e via con esercizi di danza e yoga per mantenersi sempre in forma. Anche l'alimentazione è ferrea: i piatti mediterranei sono i suoi preferiti e li sa pure cucinare molto bene. E poi via dietro le telecamere per ore, sempre fresca e frizzante per condurre i programmi tv con il suo appeal. Per la pausa delle vacanze natalizie ha scelto di volare in America per godersi sole e mare. L'album dalla spiaggia è da applauso: i bikini succinto mostrano le sue curve prorompenti e i follower apprezzano.