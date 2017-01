Nicolas Vaporidis-Giorgia Surina: coppia già al capolinea?

Nervosi e infelici a un anno dalle nozze

23/9/2013

foto LaPresse

Giorgia Surina ha cancellato dal suo profilo Facebook le foto con Nicolas Vaporidis e il pettegolezzo va da sé. Sposati da poco più di un anno, i due sembravano una di quelle coppie destinate ad un per sempre da favola. Il primo ad insinuare che tra i due ci fosse una crisi era stato Chi. Nessuna smentita ufficiale, se non un laconico commento dell'attore: "Ma quante cazzate scrivono certi giornaletti?". Ma le voci non si fermano.



Entrambi belli e di successo, si erano sposati quasi di nascosto a Mykonos, professandosi innamoratissimi e decisi a stare il più lontano possibile dai gossip e dai paparazzi, per difendere il loro amore da tutto e da tutti. Eppure... Le foto più recenti li ritraggono a cena insieme, nervosi, visibilmente irritati e molto poco felici. Che la scelta di vivere in due città diverse inizi a pesare sulla loro unione?