9 marzo 2014 Quante belle in festa per Martorana

Ma è scontro tra Belen e la Ribas Compleanno vip per il sarto Alessandro: sfiorata la rissa tra le due showgirl Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:30 - "Ho scoperto di avere tanti amici", dice un entusiasta Alessandro Martorana che all'Hotel Four Season si è regalato una festa in stile hollywoodiano per i suoi primi quarant'anni, e a giudicare dalle ospiti è lecito aggiungere "e che amici". Da Belen Rodriguez a Nina Moric, da Martina Colombari a Barbara d'Urso, da Ana Laura Ribas a Melita Toniolo. Le belle dello showbiz non sono volute mancare all'evento. E non è mancato neppure qualche battibecco.

Martorana, il sarto dei vip che ha rivisitato il guardaroba dell'Avvocato Agnelli per il nipote Lapo Elkann, è riuscito nel miracolo di riunire alla sua festa anche showgirl che non si parlano tra di loro. C'erano infatti Belen e la Moric, entrambe ex di Fabrizio Corona, che si sono ignorate. La showgirl argentina, in un abito lungo che lasciava intravedere il seno, ha però incrociato lo sguardo della Ribas nel cortile dell'hotel, e tra le due sono riemerse vecchie ruggini. E non se le sono mandate a dire. Tutto per una risata della brasiliana che ha suscitato l'ira dell'argentina. Così sono volati insulti, anche pesanti. Con Belen che urlava "vecchia" e Ana Laura che rispondeva "sfigata".



Rissa sfiorata a parte, Martorana ha fatto gli onori di casa salutando uno ad uno gli invitati: da Riccardo Montolivo con Cristina De Pin a Bobo Vieri e Filippo Inzaghi (marcato a vista da Alessia Ventura), da Cristina Chiabotto ad Alessia Reato e l'ex gieffina Margherita Zanatta (che nonostante vecchie incomprensioni con la d'Urso confessa: "Ho visto ballare Barbara, bella ed eterea, quando va detto va detto"), da Piero Chiambretti a Gianluca Vacchi in kilt. Alessandro da due anni è fidanzatissimo con Elena Barolo e a Tgcom24 racconta: "Stiamo benissimo insieme, conviamo praticamente dal primo giorno, credo che sia la donna della mia vita, il matrimonio non è nei nostri progetti, ma una bella famiglia sì". In realtà il compleanno doveva essere festeggiato un mese fa, ma Martorana ha perso il padre: "Sono orgoglioso delle mie umili origini, mio padre faceva il barbiere, mia madre la casalinga, sono cresciuto a Mirafiori, adesso ho molti amici vip, ma non dimentico mai da dove provengo".



Di sogni il sarto ne ha relaizzati tanti, quello rimasto ancora nel cassetto è aprire un atelieur a Londra: "Non sarebbe male, ci sto lavorando, intanto però torno a Miami, dove ogni volta mi rigenero e trovo l'ispirazione giusta".