Laura Barriales, pose da sirena

11:53 - Appoggiata al tronco di una palma, Laura Barriales, fiore tra i capelli e bikini, sfoggia un corpo che sembra quasi disegnato. Mai troppo provocante ma comunque in grado di sedurre, la showgirl incanta i suoi followers durante il suo ultimo giorno di vacanza a Zanzibar. Abbronzata, sorridente e rilassata, la spagnola ha immortalato ogni passo della suo soggiorno in terra africana.

Avvolta in parei coloratissimi, in giro per l'isola o, semplicemente, intenta a bere direttamente da una noce di cocco, la Barriales sembra non voler dimenticare nemmeno un attimo di queste vacanze di fine anno. Sarà perché è in dolce compagnia? Il fidanzato, l'imprenditore turco Ali Baran Suzer non si vede nelle foto, fatta eccezione per un piede che sbuca da sotto le lenzuola, ma c'è da scommettere che ci sia lui dietro l'obiettivo.



A far sospettare che sia una vacanza a due è lo sguardo felice della conduttrice spagnola, che non smette mai di sorridere. In splendida forma, innamorata e seducente, l'anno nuovo della Barriales pare sia cominciato nel migliore dei modi...