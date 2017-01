Claudia Galanti al sole, ma tira aria di crisi

10:33 - “L'amore non è sempre perfetto. Non è una favola o un libro di fiabe” cinguetta Claudia Galanti, che da qualche tempo ha rinunciato a farsi selfie e foto bollenti di lei avvinghiata al compagno Arnaud Mimran, preferendo postare frasi. Pubblica incisi che possono essere generici o anche riferiti alla sua vita privata. Che ci sia aria di crisi?

L'ultimo scatto con lui risale a un mese fa quando Claudia si è fotografata i suoi piedi sopra Mimran, in aereo. Poi più nulla. Pochi anche gli scatti delle sue forme sexy, che invece eravamo abituati ad ammirare. E ora frasi sibilline.



“Avete mai guardato qualcuno e pensato, accidenti, potresti tornare ad amarmi ancora?” si domanda. Ma quel qualcuno potrebbe essere il suo Arnaud? Pubblica una foto in spiaggia con i suoi bimbi, lui non c'è e lei scrive: “Il vero potere di un uomo è la dimensione del sorriso della donna seduta accanto a lui”. E ancora: “L'amore è rendersi conto che ogni ora, minuto, secondo è valso la pena perché l'avete passato insieme”.