25 luglio 2014 Belen, lato B a prova di flash In ammollo in piscina o in barca con tutto il clan: le vacanze social dei DeMartinez sono sempre più hot Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:49 - Abbracciati in ammollo in piscina, lato B in vista e addominali scolpiti. Le cartoline social dei DeMartinez sono sempre più... bollenti. Belen sfoggia il suo fisico da pin-up e Stefano posa da modello in barca insieme a tutto il clan. Passione, amore e famiglia sono ormai le parole d'ordine della coppia... Che non dimentica di "condire" il tutto con la giusta dose di malizia.

In Salento, Belen, ha portato tutta la famiglia. Sia la sua, arrivata direttamente dall'Argentina, che quella del marito scesa da Napoli per trascorrere un po' di tempo con il piccolo Santiago. Insieme si godono l'estate salentina in una casa che Belen pare abbia affittato proprio per l'occasione. Piscina, gite in barca e tante coccole: ecco qual è il leitmotiv dei DeMartinez in vacanza.



A rendere tutto più piccante, però, ci pensa la showgirl che regala scatti ad alto tasso erotico. In piscina con Stefano galleggia mostrando bene il suo lato B che, in effetti, è il vero protagonista dei suoi scatti vacanzieri. Complici i microbikini che indossa e le pose da sirena, l'estate di Belen fa presto a diventare bollente...