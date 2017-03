Usa, Wsj: "Alleati Russia pagarono 50mila dlr a Donald Trump Jr."

Donald Trump Junior, il primogenito del presidente americano, sarebbe stato pagato almeno 50mila dollari da un think tank francese vicino al Cremlino per partecipare a un evento a Parigi nell'ottobre 2016. Lo riporta il Wall Street Journal, precisando che l'organizzazione che diede vita all'evento è stata fondata Fabien Baussart e Randa Kassis, una coppia sposata che coopera con la Russia nell'intento di porre fine alla guerra civile in Siria.