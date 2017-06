Turchia, governo vieta per il terzo anno il Gay Pride di Istanbul

Gay Pride di Istanbul di nuovo a rischio. Le autorità turche hanno infatti vietato per il terzo anno consecutivo la marcia programmata per domenica. L'ufficio del governatore ha comunicato che la decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico e per salvaguardare l'incolumità dei partecipanti e dei turisti. L'ultima marcia del Gay Pride autorizzata a Istanbul, tenutasi nel 2014, aveva visto la partecipazione di oltre 100mila persone.