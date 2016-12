Turchia, sospesa temporaneamente la Convenzione Ue dei diritti umani: "Come ha fatto la Francia"

"Rivedremo la struttura organizzativa dell'intelligence" - "Rivedremo la struttura organizzativa dell'intelligence e le relazioni tra potere civile e militare", ha aggiunto Kurtulmus, spiegando che attualmente "ci sono debolezze sia a livello individuale sia organizzativo nella struttura dello Stato".



"Non è previsto alcun coprifuoco" - "Il diritto di riunirsi e di manifestare non verrà cancellato. Non è previsto alcun coprifuoco e non ci sarà alcun passo indietro nel progresso democratico", ha proseguito. Kurtulmus ha quindi assicurato che il Parlamento resterà aperto e funzionante.



In manette due giornalisti - Continuano, intanto, le epurazioni e gli arresti. Orhan Kemal Cengiz, noto giornalista e avvocato per i diritti umani turco, e la moglie Sibel Hurtas, anche lei una reporter, sono stati arrestati dalla polizia a Istanbul. Nei giorni scorsi, il nome di Cengiz era apparso in una presunta black list di decine di giornalisti, diffusa da un account Twitter a sostegno del presidente Tayyip Erdogan.



Altri 32 giudici arrestati - Almeno 32 altri giudici sono stati arrestati con l'accusa di legami con la rete di Fethullah Gulen, accusato da Ankara del fallito golpe. Lo riporta l'agenzia statale Anadolu. In manette sono finiti anche altri 2 militari. Dopo il golpe fallito, ci sono stati più di mille soldati disertori. Il numero dei militari arrestati finora è di 6.823.



Formalmente approvato stato di emergenza - Intanto il Parlamento turco ha approvato formalmente lo stato di emergenza. Ciò consentirà alle autorità di muoversi rapidamente per sradicare i sostenitori del fallito colpo di Stato. La mozione è stata approvata con 346 voti favorevoli a 115 contari.