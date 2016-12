Trump presidente, la Silicon Valley: il suo programma ci danneggia

A rincarare la dose ci ha pensato Mark Pinkus, fondatore della società Zynga e produttore di noti giochi online come Farmville, che ha commentato duramente l'elezione del neopresidente dicendo " è lo stesso che ha provato la gente quando ebbe la sensazione che Hitler andava al potere?".

Tutto sommato, queste reazioni erano ben prevedibili. D'altra parte è risaputo che Donald Trump, in campagna elettorale, ha bastonato diverse volte il settore arrivando all'idea di "chiudere" una parte di Internet e dei social media per arginare la diffusione dell'Isis in rete.

Dal canto loro, 140 imprenditori della Silicon Valley avevano firmato una lettera aperta contro il tycoon, lo scorso luglio, bocciandolo perché "contro il libero scambio" e criticando il modo in cui affrontava alcuni temi importanti per l'industria digitale. E i numeri lo dimostrano: ogni dollaro versato a Trump per la campagna elettorale è corrisposto a 60 dollari per Hillary.