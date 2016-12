Monica Lewinsky: "Mi pento ancora del mio errore"

"All'età di 22 anni mi innamorai del mio capo e a 24 ne imparai le devastanti conseguenze. Non passa giorno che non mi torni in mente il mio errore e me ne pento profondamente". A parlare è Monica Lewinsky, ex stagista della Casa Bianca e famosa per essere stata l'amante di Bill Clinton. La donna, che ora ha 43 anni, ha partecipato alla conferenza dell'Australian Association of National Advertisers a Sydney e ha ricordato anni di insulti e offese che l'hanno quasi portata al suicidio.