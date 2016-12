Germanwings, ecco la scatola nera

13:57 - Danneggiata dal drammatico impatto ma forse ancora utile a ricostruire quanto accaduto a bordo dell'Airbus A320 della Germanwings precipitato in Provenza martedì. La scatola nera, nota anche come Cvr, Cockpit voice recorder, del velivolo è stata recuperata ed è ora nelle mani del Bureau d'enquêtes et d'analyse di Bourget, in Francia.