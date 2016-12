24 marzo 2015 Da Ustica all'Ucraina, i grandi disastri aerei avvenuti nei cieli d'Europa Dal 1980 ad oggi sono diversi i voli finiti in tragedia: ultimo quello dell'Airbus A320 della Compagnia Germanwings Tweet google 0 Invia ad un amico

18:02 - Dal Dc9 abbattuto sopra Ustica al volo della Malaysia Airlines precipitato in Ucraina, passando per l'incendio sul volo Concorde subito dopo il decollo da Parigi. Sono diversi gli incidenti aerei in cui sono rimasti coinvolti aerei di linea da una trentina d'anni a questa parte. Quello dell'Airbus A320 della Compagnia Germanwings, però, rappresenta il primo disastro europeo che riguarda un volo low cost.

27 giugno 1980 - Sopra l'isola di Ustica, un Dc9 dell'Itavia in volo da Bologna a Palermo con 81 persone a bordo finisce in mezzo a uno scontro fra aerei militari e viene abbattuto per sbaglio.



21 dicembre 1988 - Su un Boeing 747 della "Pan Am" partito da Londra, esplode una bomba. L'aereo precipita sulla cittadina scozzese di Lockerbie causando la morte di 259 persone a bordo e undici a terra.



20 gennaio 1992 - Un A320 della compagnia francese Air Inter si schianta vicino al monte Sainte-Odile (Francia), 87 morti.



18 marzo 1997 - Un Antonov An-24 precipita presso Cerkessk (Russia), 50 vittime.



25 luglio 2000 - Un aereo della Concorde si incendia dopo il decollo dall'aeroporto Roissy di Parigi, muoiono 113 persone.



8 ottobre 2001 - All'aeroporto milanese di Linate si scontrano un Cessna e un MD87 della compagnia aerea svedese Sas. Dopo l'impatto l'aereo di linea, che stava decollando, si schianta contro un capannone in cui lavorano 15 dipendenti della Sea. Nell'incidente muoiono 118 persone.



6 agosto 2005 - Un aereo Tuninter 1153, diretto a Djerba, effettua un ammaraggio di fortuna vicino Palermo dopo aver terminato il carburante: le vittime sono 16.



20 agosto 2008 - Il volo Spanair 5022 si schianta dopo il decollo dall'aeroporto di Barajas a Madrid, 153 morti.



10 aprile 2010 - Un Tupolev Tu-154 si schianta mentre tenta di atterrare alla base aerea di Smolensk in Russia. Morte 96 persone tra cui il presidente della Polonia, Lech Kaczynski, e la moglie.



17 luglio 2014 - Il volo Malaysia Airlines 17 (un Boeing 777 in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur) precipita in Ucraina con 298 persone a bordo. Nessun superstite.