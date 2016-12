Comandante Airbus al copilota Lubitz: "Apri questa maledetta porta!"

18:11 - "Apri questa maledetta porta!". Sono queste le ultime parole del comandante della Germanwings al copilota Andreas Lubitz barricato nella cabina prima dello schianto. Lo riferisce la Bild riportando quanto emerso dalla scatola nera. Intanto gli investigatori hanno trovato antidepressivi nell'appartamento di Lubitz. L'uomo soffriva infatti di una "grave malattia psicosomatica" e la polizia ha recuperato in casa i farmaci per curarla.

Media: ragazza Lubitz incinta? - Sempre il tabloid Bild am Sonntag ipotizza che la ragazza di Andreas Lubitz sia incinta. Titola infatti: "La ragazza di Lubitz aspetta un bambino?". Sabine L., ricorda Bild cambiandole il nome, viveva a Dusseldorf con il copilota della Germanwings.



Secondo Spiegel, i due avrebbero voluto sposarsi. Sabine è una insegnante di matematica e inglese, e avrebbe raccontato nella scuola in cui lavora nel Nordreno-Westfalia, qualche settimana fa, di aspettare un bambino. La coppia si era conosciuta in un Burger King di Montabaur, cittadina di origine del copilota, dove entrambi lavoravano da ragazzi. Lubitz a 18 anni aveva questo piccolo impiego, retribuito 400 euro al mese, proprio per potersi pagare le ore di volo. Secondo i media tedeschi, l'uomo soffriva anche di sindrome da affaticamento.



Media: "Lubitz aveva problemi alla retina" - Il copilota avrebbe anche sofferto di un distacco della retina, problema non di poco conto dal momento che avrebbe potuto pregiudicargli la carriera di pilota. Secondo la Bild, inoltre, il certificato di malattia del co-pilota di Germanwings prescriveva che non lavorasse dal 9 al 26 marzo.