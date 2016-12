Siria, Putin: raid russi su Aleppo crimini di guerra? Solo retorica

Le accuse della Francia secondo cui i bombardamenti su Aleppo sono crimini di guerra sono "retorica politica" che "non tiene conto della realtà in Siria". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin. "Sono profondamente convinto che sono i nostri partner occidentali, e soprattutto gli Stati Uniti, a essere responsabili della situazione nella regione in generale e in Siria in particolare", ha quindi aggiunto.