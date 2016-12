Siria, la tregua si rivela fragile: un'autobomba e razzi su Damasco

Con il passare delle ore, peraltro, continuano a essere segnalate violazioni del cessate il fuoco scattato a mezzanotte. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani afferma che l'artiglieria turca ha nuovamente bombardato le forze curde dell'Ypg nella provincia di Raqqa. Da parte sua, il gruppo islamista Jaish al Islam afferma che elicotteri governativi hanno sganciato due barili bomba sulle sue postazioni nei pressi di Damasco.



Poco prima che arrivasse la scadenza della mezzanotte (le 23 di venerdì in Italia), il presidente americano Barack Obama aveva avvertito il governo Damasco e la Russia che il "mondo vi guarderà".



Venerdì, secondo le notizie circolate, gli aerei da guerra russi avevano intensificato gli attacchi sulle posizioni dei ribelli siriani. L`inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, ha annunciato che i negoziati di pace riprenderanno il 7 marzo se la tregua nel suo complesso reggerà.



De Mistura ha già detto comunque di non avere dubbi sul fatto che "non mancheranno tentativi di minare questo processo", ma ha aggiunto che "niente è impossibile, specialmente in questo momento".



Tv: razzi da ribelli su Damasco - La televisione di Stato siriana ha affermato che miliziani ribelli hanno lanciato razzi su "aree residenziali" di Damasco. I razzi sono stati lanciati da "terroristi" acquartierati alle porte della capitale. Lo ha detto una fonte militare citata dall'emittente in quella che è la prima denuncia governativa di una violazione della cessazione delle ostilità.