Russia, il giallo è risolto: Putin riappare in pubblico

13:12 - Il presidente russo Vladimir Putin è riapparso in pubblico in occasione dell'incontro a San Pietroburgo con il leader kirghizo Almazbek Atambaiev. Lo riferisce Ria Novosti, che pubblica anche una foto dell'incontro. La sua assenza dalla scena pubblica, da circa dieci giorni, aveva alimentato il giallo: secondo alcuni era in Svizzera per la nascita del bimbo della sua presunta compagna, Alina Kabaieva. Qualcuno aveva ipotizzato anche un colpo di Stato.

L'incontro tra Putin e Atambaiev è in corso nel palazzo 'Konstantinovski' di Strelna, alle porte di San Pietroburgo. Lo riportano i media russi. La tv di Stato 'Rossia 24' ha mandato in onda un breve filmato del vertice. Secondo Ria Novosti, il leader kirghizo ha assicurato che il presidente russo è in buona salute perché "non solo cammina, ma guida anche". Atambaiev ha infatti raccontato che Putin lo avrebbe portato in giro in auto per il territorio del palazzo.



"Ci si annoia senza pettegolezzi", ha commentato, a margine di un incontro con il leader kirghizo Almazbek Atambaiev a San Pietroburgo, il presidente russo Putin.