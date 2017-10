Papa Francesco alla Fao: "Patto per migrazioni richiede amore"

Il Papa ritiene che "il Patto mondiale per una migrazione sicura, regolare e ordinata" al quale stanno lavorando le Nazioni Unite richieda "un'azione intergovernativa coordinata e sistematica di accordo con le norme internazionali esistenti", ma "impregnata di amore e intelligenza". "Il suo obiettivo - ha quindi aggiunto Bergoglio nel suo intervento alla Fao per la Giornata mondiale dell'alimentazione - è un incontro dei popoli e non l'esclusione".