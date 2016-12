Padre Murad: mi volevano sgozzare

"Mi dicevano: se non ti converti ti sgozzeremo con un coltello. Ma io non ho mai firmato l'atto di abiura del cristianesimo". Così il sacerdote siro-cattolico Jacques Murad, tornato libero domenica dopo essere rimasto cinque mesi in mano all'Isis, ha raccontato la sua prigionia in Siria. Quanto alla sua fuga ha spiegato: "Mi sono camuffato e sono fuggito su una moto con l'aiuto di un amico musulmano".