Medioriente, Trump: "Soluzione a uno o due Stati, l'importante è la pace"

I due capi di Stato hanno affermato di essere concordi su tutto e posto le basi per un'alleanza a 360 gradi sui temi di terrorismo, Palestina e Iran. Così il presidente americano ha voluto prendere le distanze dalle politiche di Barack Obama, soprattutto su Teheran e sulla questione palestinese. "Uno dei peggiori accordi mai visti è quello con l'Iran. Farò di più per impedire all'Iran di sviluppare un'arma nucleare", ha esordito nella conferenza stampa congiunta con il primo ministro israeliano dalla Casa Bianca, ricordando che le sfide che Israele affronta per la sua sicurezza sono "enormi".



Israele e Palestina - Altro tema centrale è la pace tra Israele e Palestina, che per Trump arriverà di sicuro. "Ve lo prometto", ha detto. Il presidente Usa è certo che ci sarà un "grande accordo". "Mi piacerebbe una soluzione a due Stati o a uno Stato" e "sarò felice con quello che piacerà a israeliani e palestinesi" ha detto ancora. Un importante cambiamento per la politica americana che da anni parla della soluzione dei due stati come l'unica percorribile.



Ha poi precisato che una volta riteneva la soluzione a due Stati come la più semplice, ma ora non ne è più così sicuro. Preferirebbe che Israele "fermasse la costruzione degli insediamenti per un po'" e in futuro, ha ripreso, incoraggerà un accordo di pace tra le due parti, ma entrambe dovranno scendere a compromessi; al negoziato per la pace in Medio Oriente potrebbero partecipare molti Paesi, secondo Trump. Gli israeliani dovranno mostrare un po' di flessibilità, mentre i palestinesi dovranno sbarazzarsi "dell'odio" che insegnano ai ragazzi sin dai primi anni di vita.



Sullo spostamento dell'ambasciata a Gerusalemme, Trump ha poi aggiunto: "Mi piacerebbe che succedesse, seguiamo questa possibilità con grande attenzione". Ha poi attaccato l'Onu dicendo che ha trattato in modo ingiusto Israele. "Non accettiamo le azioni a senso unico contro Tel Aviv da parte delle Nazioni Unite", ha sottolineato.



Oltre a sottoscrivere le parole di Trump Netnyahu ha aggiunto: "La Palestina deve riconoscere lo stato degli ebrei, ma per ora i pre-requisiti per arrivare a una pace sono stati negati dalla Palestina. Questo è l'elemento del conflitto, ma questa condizione deve cambiare, voglio che cambi". In questo senso Netanyahu ha voluto anche parlare personalmente del suo rapporto con Trump e con la sua famiglia, che conosce da anni. "E' fortemente impegnato per la sicurezza di Israele ed è amico del nostro stato".